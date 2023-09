Mãe de Wesley Safadão pede ajuda após ter bolsa de R$ 94 mil furtada em casa

Como assim? Mãe de Wesley Safadão desabafa sobre furto de bolsa luxuosa dentro da própria casa e pede ajuda para recuperá-la

Na última quinta-feira, 28, a mãe do cantor Wesley Safadão usou as redes sociais para compartilhar que sofreu um furto inacreditável! Dona Bil causou choque ao revelar que uma de suas luxuosas bolsas de grife, avaliada em incríveis R$ 94 mil, foi furtada dentro de sua própria residência. A empresária ainda pediu ajuda dos seguidores para recuperar o item.

Através do stories do Instagram, Dona Bil compartilhou alguns cliques da bolsa luxuosa para denunciar e desabafar sobre o crime: “Atenção a todos. Bolsa furtada! Informo que a bolsa ao lado é de minha propriedade e foi objeto de furto. O caso aconteceu há alguns dias, dentro da minha própria residência em Alphaville Fortaleza”, iniciou.

A mãe de Safadão fez questão de evidenciar que pretende tirar a história a limpo: “A bolsa possui um código único e a nota fiscal está comigo. Portanto, será possível o seu rastreamento. Aquele que estiver em posse responderá pelo crime cometido”, disse Dona Bil, que já acionou a justiça e iniciou as investigações após o furto.

“Todos aqueles que acessaram a minha residência serão investigados”, disse a mãe do cantor, que também pediu ajuda para encontrar a bolsa: "Quem tiver informações sobre a bolsa, peço que me procure. Fale no meu direct e o sigilo será garantido”, ela concluiu a declaração em seu perfil na rede social.

Mãe de Wesley Safadão desabafa sobre furto de bolsa luxuosa - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Dona Bil também passou por outro momento difícil, depois que seu filho anunciou o afastamento dos palcos por conta de um problema de saúde. Na ocasião, a mãe do cantor desabafou sobre a saúde mental do filho: "Se tá difícil pra mim e família, imagina pra ele. Mas graças a Deus ele está se recuperando bem”, desabafou.

Wesley Safadão pausou os shows após diagnóstico:

No dia 3 de setembro de 2023, Wesley Safadão emitiu um comunicado para anunciar que vai ficar um tempo sem fazer shows. Na mensagem, a equipe informou que ele teve problemas de saúde e recebeu orientação médica para desacelerar. Em entrevista ao Fantástico, Safadão revelou que precisou parar para cuidar de sua saúde mental.

A decisão foi tomada após ele ser diagnosticado com transtorno de ansiedade: "Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. (...) É como se eu não conseguisse dizer não", revelou. Mas após se recuperar, Safadão já tem uma nova data para retomar sua agenda de shows.