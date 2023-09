Mãe de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre a saúde mental do filho

Wesley Safadão se afastou dos palcos para cuidar da saúde mental e a mãe dele fala sobre o assunto pela primeira vez

O cantor Wesley Safadão está longe dos palcos há poucos dias após anunciar uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde mental. Ele contou que teve uma crise de ansiedade e quer aproveitar o tempo livre para se cuidar. Assim, a mãe dele, Dona Bil, falou pela primeira vez sobre a saúde do filho.

Em conversa com o colunista Leo Dias, ela contou que a família e a equipe estão tentando entender o momento que Safadão está passando em sua vida e como ajudá-lo nesta fase. "É tudo diferente, estamos tentando entendê-lo. Ele tá se recuperando, tá tentando falar o que sente", disse ela.

E completou: "Se tá difícil pra mim e família, imagina pra ele. Amanhã a gente vai tentar ele mesmo começar a falar. Mas graças a Deus ele está se recuperando bem. Eu mesma não consigo falar".

Quando Wesley Safadão anunciou a pausa nos shows?

No dia 3 de setembro de 2023, Wesley Safadão emitiu um comunicado por meio de sua equipe para anunciar que vai ficar um tempo sem fazer shows. Na mensagem, a equipe informou que ele teve problemas de saúde e recebeu orientação médica para desacelerar.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, informaram. Porém, não revelaram mais detalhes sobre o que aconteceu com a saúde do artista.

Wesley Safadão também se afastou dos palcos em 2022 por causa da saúde

Durante um breve período, Wesley Safadão precisou se dedicar aos cuidados com sua saúde em meados de 2022. Na época, ele foi diagnosticado com hérnia discal e teve dificuldades para se locomover. Após ser visto sendo amparado pela esposa para entrar em um jatinho particular, o artista passou por uma cirurgia e teve uma boa recuperação.

A cirurgia aconteceu em julho de 2022 e foi feita uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral para a remoção de hérnia fiscal. O procedimento foi bem sucedido e ele recebeu alta pouco depois.