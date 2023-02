Mãe de Nicolas Prattes surge em clique raro com o filho e jovialidade chama atenção: “É sua irmã?”

Nicolas Prattes posa ao lado da mãe e beleza e jovialidade atrai comentários; confira

Na tarde da última quinta-feira, 09, o ator Nicolas Prattes (25), deixou seus seguidores encantados ao publicar um clique raro com a mãe.

Contudo, o que chamou atenção foi a beleza e a pouca idade da mãe do astro, Giselle Prattes, de 42 anos. No clique mãe e filho posaram dentro do carro, onde ela aparece toda bela ao lado do herdeiro. "Meu Bem Mais Precioso, Dona Giselle", legendou ele na publicação”, declarou Nicollas na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs aproveitaram para elogiar a beleza dupla."Parecem irmãos", falou uma seguidora. "Lindos demais", disse outra. "Fake news isso ai, nunca que uma guriazinha dessas tem um filho marmanjo desses aí", comentou uma terceira.

Ainda nas últimas semanas, Nicolas Prattes abriu o coração e se declarou para a namorada, nas redes sociais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NICOLAS PRATTES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Que casal!

O ator Nicolas Prattes foi flagrado recentemente, em um momento raríssimo ao lado da namorada, a dançarina Luiza Caldi de 27 anos, enquanto aproveitava um moneto de descanso na praia.

Com uma bermudinha coladinha preta, o ator chamou a atenção pelo corpo saradíssimo. A bela também encantou os fãs com suas curvas. O casal deixou o local rapidamente para evitar o risco de chuva.

Ela usava um biquíni preto fio-dental minúsculo que deixou em evidência seu corpão. Simpáticos, eles estavam sorridentes e não escondiam de ninguém a afinidade que demonstram.