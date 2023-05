Fim do mistério! Mãe de Marília Mendonça vai saber a verdade sobre o acidente da filha

Mãe de Marília Mendonça vai saber a verdade; ela vai receber em mãos o relatório final com as causas do acidente

A família de Marília Mendonça foi chamada para receber detalhes inéditos do relatório final que vai trazer todas as respostas sobre o acidente fatal que matou a sertaneja em novembro de 2021. Eles terão um encontro decisivo na próxima semana.

Segundo as primeiras informações, o laudo da perícia que investigou o acidente foi finalizado. Agora, a mãe de Marília, Ruth Mendonça, foi chamada para comparecer pessoalmente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), onde será informada da conclusão final .

O encontro está marcado para a próxima segunda-feira (15). A mãe da sertaneja estará acompanhada pelos procuradores envolvidos no caso e que foram responsáveis pela investigação detalhada. As informações são do colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'.

Marília Mendonça faleceu no dia 5 de novembro de 2021 após o jatinho no qual a cantora estava cair em Minas Gerais. Além da estrela, que estava no auge da carreira, também morreram Abicieli SilveiraDias Filho, tio e assessor da famosa, Henrique Ribeiro, produtor musical, além do piloto e o copiloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

HOMENAGEM INUSITADA

Um detalhe inusitado acabou roubando a cena no casamento do empresário Yugnir Ângelo com a influenciadora Mirella Janis que agitou João Pessoa na noite desta quarta-feira, 10.

É que durante a festa, os convidados foram surpreendidos por uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que foi noiva do empresário por dois anos. A festa contou com um show do cantor FelipeAraújo. Na hora em que a imagem foi exibida, ele se apresentada com De Quem é a Culpa?, um dos hits da Rainha da Sofrência.