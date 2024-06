Mãe de Marília Mendonça reaparece após acidente: 'Sinto dores'

Após acidente de carro, mãe de Marília Mendonça reaparece na rede social e atualiza seu estado de saúde; dona Ruth quebrou duas costelas na colisão

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, reapareceu neste domingo, 09, após alguns dias de ter sofrido um acidente de carro durante o trajeto de Goiânia para São Paulo. Recuperando-se depois de ter tido duas costelas quebradas na colisão, ela falou como está.

Deitada na cama, a influenciadora contou que está se recuperando, mas que ainda sente algumas dores por conta das fraturas. Falando mais devagar, a mãe da Rainha da Sofrência comentou que está sendo medicada e tomando alguns cuidados para se recuperar logo.

"Passando aqui pra agradecer as mensagens, o carinho dos amigos, da família, os parentes, pra dizer que tá tudo bem, muito obrigada pelo carinho pelas orações, tá tudo bem, tô aqui me recuperando, não tinha vindo aqui antes falar com vocês, porque ainda sinto um pouco de faltar de ar, sinto dores, tô meio inchadinha, tô aqui deitada, mas tá tudo bem, tô medicada, tô tomando as precauções aqui, os remedinhos e to aqui de repouso", avisou o que anda fazendo após o acidente.

Para quem não sabe, Dona Ruth sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira, 06, ao lado de seu marido Devyd Fabrício.

Mãe de Marília Mendonça abre o jogo sobre desconforto em viagem de avião

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth abriu o jogo sobre como se sente em viagens de avião após perder a filha em um acidente aéreo. Nesta semana, ela sofreu um acidente de carro em São Paulo e contou que fez uma viagem de 14 horas na estrada para ir de Goiânia até a capital paulista. Com isso, ela foi questionada sobre ter ou não dificuldade para entrar em um avião.

Em conversa com o colunista Leo Dias, Ruth contou que viaja de avião, mas evita ao máximo. Ela perdeu a filha há dois anos em uma tragédia com o avião que caiu em uma cachoeira e confessou que lembra disso toda vez que entra em uma aeronave.

"Eu entro muito pouco [em avião]. Eu tenho uma dificuldade enorme lá em cima, volta tudo aquilo e ataca meu emocional. Eu fico dois, três dias ruim. Porque eu fico lá em cima imaginando o que ela sentiu até chegar, se ela sentiu, se ela não sentiu, a minha cabeça começa a trabalhar e eu fico com o emocional bagunçado. E eu prefiro de carro”, afirmou ela no programa Fofocalizando, do SBT. Veja mais o que ela disse aqui.