Mãe de Marília Mendonça abre o jogo sobre desconforto em viagem de avião

Após ficar 14 horas em um carro para chegar até São Paulo, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, desabafa sobre viagem de avião

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth abriu o jogo sobre como se sente em viagens de avião após perder a filha em um acidente aéreo. Nesta semana, ela sofreu um acidente de carro em São Paulo e contou que fez uma viagem de 14 horas na estrada para ir de Goiânia até a capital paulista. Com isso, ela foi questionada sobre ter ou não dificuldade para entrar em um avião.

Em conversa com o colunista Leo Dias, Ruth contou que viaja de avião, mas evita ao máximo. Ela perdeu a filha há dois anos em uma tragédia com o avião que caiu em uma cachoeira e confessou que lembra disso toda vez que entra em uma aeronave.

"Eu entro muito pouco [em avião]. Eu tenho uma dificuldade enorme lá em cima, volta tudo aquilo e ataca meu emocional. Eu fico dois, três dias ruim. Porque eu fico lá em cima imaginando o que ela sentiu até chegar, se ela sentiu, se ela não sentiu, a minha cabeça começa a trabalhar e eu fico com o emocional bagunçado. E eu prefiro de carro”, afirmou ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, Dona Ruth contou que fez a viagem de carro nesta semana por causa das compras que foi fazer para sua nova loja de roupas. "Para levar mercadoria, eu ia ter que vir de carro para andar em São Paulo e colocar mercadoria, e não ficar despachando, ficava mais fácil”, afirmou ela.

A mãe da cantora sertaneja vai abrir uma loja de roupas plus size. “Eu estou abrindo uma loja de roupa plus size em homenagem a Marilia e a mim também, que sou G e GG, e é muita dificuldade para achar roupa da modinha, muito escasso o mercado em Goiânia. A gente que gosta de trabalhar gosta de colocar a mão na massa. E como você sabe da dificuldade, eu vim de carro com a intenção de colocar as peças, queria comprar umas 200 ou 300 peças, porque vou lançar minha marca, mas é tudo em alfaiataria, porque vem junto com a minha marca”, comentou.

O acidente de carro aconteceu durante a madrugada na região central de São Paulo. Ela estava no carro com o marido e amigas quando colidiram contra um caminhão. O acidente aconteceu em um cruzamento com o farol quebrado. O carro dela e o caminhão ficaram destruídos, e ela ficou com dor nas costelas, mas está bem e não precisou ser internada.