Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth desabafa: ‘Eu vi a morte’

Mãe da cantora Marília Mendonça, a empresária Dona Ruth revelou detalhes do acidente de carro que sofreu nesta semana. Ela está em São Paulo para fazer compras de roupas para sua nova loja. Depois de um jantar com seu marido e familiares, o carro onde eles estavam foi atingido por um caminhão na região central da capital paulista. Agora, em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou detalhes do que aconteceu.

Dona Ruth declarou que está bem, mas a colisão foi forte e grave. "Foi um acidente grave e foi uma bobeira com um sinal estragado, que não estava funcionando. E a gente foi passando devagarinho e o caminhão veio, mas ele estava em alta velocidade e pegou a gente de cheio. Eu vi a morte. Eu estava com mais quatro pessoas, minha sogra, duas amigas e o meu esposo”, disse ela, e completou: "Eu passei a noite no hospital, estou medicada. Meu esposo não teve nenhum arranhão. é uma coisa de Deus, não tem como explicar, porque foi muito grave. E o caminhão que pegou a gente, arrebentou o caminhão”.

Ela machucou as costelas e está com dor, mas já está medicada e vai se recuperar em casa. “Dor forte. O resgate chegou rápido para levar a gente para fazer os exames para ver se não quebrou nada. Eu estava com muita dor na costela, porque dói. Ai tem que levar para ver se não perfurou o pulmão ou algo mais grave. Era por volta da meia-noite, a gente estava saindo do restaurante e indo para o hotel”, afirmou.

Então, ela contou que a colisão entre o seu carro e o caminhão aconteceu em um cruzamento porque o farol não estava funcionando. "O motorista [do caminhão] também não teve nem escoriações leves, ele estava muito assustado porque foi muito feio o acidente. […] Ele ficou muito assustado, porque ele viu o resgate, muita polícia, e ele estava com os documentos bagunçados, não tinha carteira de motorista para dirigir caminhão. Ele estava assustado por causa disso. E depois a gente saiu, a polícia ficou com ele”, afirmou.

Apesar do susto com o acidente, Dona Ruth não quer prestar queixa contra o outro motorista. "O policial perguntou se a gente queria registrar BO contra ele e eu falei não, está tudo bem com ele, isso que interessa. Deixa ele ir em paz, não quero registrar nada, mas não sei se o seguro procura ele. Mas a gente mesmo não vai fazer nada contra ele. Nessa hora todo mundo é vítima. O sinaleiro não estava funcionando”, declarou.

