Mãe de Ludmilla explica por que foi parar na delegacia: "Caí pra porrada"

Mãe de Ludmilla explica porque foi parar na delegacia; segundo Silvana Oliveira, confusão só aconteceu porque ela é mãe da cantora

Mãe da cantora Ludmilla, a empresária Silvana Oliveira explicou nesta segunda-feira, 11, porque foi parar na delegacia. Ela acabou no local após uma confusão na noite do domingo que envolveu outras pessoas não famosas.

Segundo ela, tudo começou quando eles perceberam uma ação controversa. "Renato [marido da empresária] foi ao banheiro, tinha uma fila, as pessoas estavam nela, só que o rapaz que estava no banheiro estava ganhando dinheiro para deixar as pessoas passarem na frente", contou ela para o portal Leo Dias.

Segundo a empresária, ele ficou bravo com a situação e fez xixi em uma lata de lixo. "Renato entrou no banheiro, urinou na lata de lixo. Ele me falou: ‘Não vou negar, urinei, sim, na lata de lixo. Só que o rapaz falou que ele urinou no chão e aí começou a confusão toda", explicou ela.

Ela disse que foi expulsa do local por seguranças. "Veio o segurança colocar ele pra fora, um segurança foi ao meu camarote, me buscou dizendo que houve um problema com meu marido e que ele estava lá fora. Eu até achei estranho, pois Renato é super paz e amor, todo mundo que conhece sabe que ele não é de briga e confusão. Eu fui lá pra fora", seguiu Silvana.

Silvana Oliveira contou que a confusão só começou porque ela é famosa. "Chegando lá fora, eles não quiseram deixar a gente passar do portão, trancaram o portão dizendo que a gente era obrigado a esperar que a viatura chegasse para ir à delegacia. Eu falei: ‘Amigo, ninguém aqui vai fugir de nada, ninguém matou ninguém, você pode abrir o portão pra gente sair e ir pra delegacia? A gente vai para delegacia, não tem problema’. Só que o segurança veio, me xingou, mandou tomar no cu, se fuder porque sou mãe de Ludmilla, foda-se. Só causou o que foi porque é parente de Ludmilla", disse.

"Se fosse anônima, não ia dar em nada, mas como é parente de Ludmilla querem colocar o nome da garota, envolver o nome da menina. Pra você ter uma noção, o cara ficou gritando lá fora que ele mesmo [Renato] era segurança da Ludmilla. A quanto tempo Renato não é segurança da Ludmilla? Quando ele me xingou, mandou tomar no c*, Renato foi pra cima dele, uma coisa óbvia porque ele é meu marido, um sujeito homem não vai permitir que xingue a mulher. Quando ele foi pra cima, vieram mais de 10 seguranças pra cima do Renato. Meu vestido parou na cabeça porque obviamente me meti, caí pra dentro da porrada também porque eu não ia deixar", acrescentou Silvana.

Veja o vídeo da confusão:

