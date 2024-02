Mãe de Ludmilla explica por que chegou atrasada à cerimônia da filha: "Peguei um mototáxi'

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, revelou à CARAS o que motivou o atraso à cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla (28) recebeu a Medalha Tiradentes, importante honraria concedida à entidades e pessoas que se destacam com a prestação de serviços no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (6). No entanto, Silvana Oliveira (47), mãe da artista, se atrasou e não acompanhou a cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado. Em entrevista à CARAS Brasil, a matriarca conta que ficou presa no trânsito da capital.

"Cheguei atrasada por causa do trânsito caótico do nosso RJ, cheguei até pegar um mototáxi, mas infelizmente não consegui pegar toda cerimônia, que por sinal foi linda, eu vi junto com a Lud na casa dela", conta a influenciadora digital.

Apesar do perrengue para chegar ao local da cerimônia, Oliveira ressalta felicidade com a filha sendo reconhecida por causas que impactam a sociedade carioca. "Participar desse momento da vida da minha filha é muito prazeroso tendo em vista TUDO o que ela passa pra provar o quanto ela é incrível e batalhadora. Ludmilla e potência! Eu sou muito grata e orgulhosa desse momento".

Antes de conseguir ser aprovada para receber a honraria, a cantora Ludmilla passou por uma votação entre os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Thiago Gagliasso (PL), foi uma das figuras que votaram contra a homenagem para a intérprete de Maldivas.

+ Quem vai engravidar? Entenda como será gerado o primeiro bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Ludmilla demonstrou descontentamento com os votos contrários, o que fiz o irmão de Bruno Gagliasso (41) prestar queixa contra a artista. A esposa de Brunna Gonçalves (32) também foi criticada por apoiadores de Bolsonaro.

Ludmilla recebe homenagem após iniciativa que incentiva doação de sangue - AGNEWS

Para Silvana Oliveira, a filha não vai parar de pensar no coletivo por causa de críticas. A cantora recebeu a honraria por sua iniciativa de dar ingressos para seu show Numanice para quem doasse sangue. A ação foi elogiada em todo o país e a artista tentou levar o projeto para outros estados. Foram coletadas mais de 2.000 bolsas de sangue que beneficiaram 8.000 pessoas.

"O que os haters falam não é sobre a Lud e sim sobre eles, esse lixo que eles despejam é sobre eles. E aos políticos que votaram contra deveriam criar campanhas boas, decentes pra ajudar nossa população que clama por socorro!!!", conclui.