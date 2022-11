Mãe de Joaquim fala de suposto affair do filho com Gisele Bünchen: "quero ver feliz"

A mãe do instrutor de Jiu-Jitsu Joaquim falou que após os rumores, o telefone da casa da família não para

A mãe do professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, Alice Maria da Silveira, abriu jogo sobre suposto affair do filho com a supermodelo Gisele Bündchen.

Ao portal New Mag, a mãe de Joaquim explicou na tarde da última segunda-feira, 14, a relação que sua família tem com a ex-esposa do jogador de futebol americano Tom Brady.

Joaquim e seus dois irmãos Pedro e Guilherme são professores de Gisele e seus dois filhos há mais de um ano e, segundo Alice, revezam para dar as aulas, focadas em melhorar o condicionamento físico da família.

Após sairem tantas notícias sobre o romance de Gisele com o filho, ela afirma que o telefone nunca mais parou. "Teve um site que publicou uma foto do Pedrinho como se fosse o Joaquim. É gente telefonando do mundo todo. Estão fazendo uma confusão danada", explicou.

Perguntada se o namoro com a brasileira a agradaria, a Alicinha, como é conhecida, afirmou: "Claro! Quero ver meu filho feliz. Se ele estiver feliz, fico feliz também".

Gisele Bündchen se separou de Tom Brady

A supermodelo oficializou o divórcio e escreveu para os fãs sobre a ruptura do casal em postagem no Instagram. "Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", afirmou.