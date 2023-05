Mãe de Isis Valverde assume namoro com rapaz 24 anos mais jovem: "É simples"

Mãe da atriz Isis Valverde, a empresária Rosalba Nable mandou um recado corajoso nas redes sociais. É que recentemente ela assumiu um namoro com um rapaz mais jovem, o que gerou muitos comentários dos fãs.

No dia em que seu namorado comemora 33 anos, a empresária se pronunciou em um longo texto. Ela publicou uma foto ao lado do sortudo e abriu o coração sobre o momento em que vive em sua vida pessoal .

"É impressionante como as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam eternamente presas ao senso moral ridículo que os outros pregam. Ser feliz é tão simples porque é só aprender a ouvir o coração. Se todos passassem a valorizar mais o que sentem e tentassem ser mais verdadeiros.....", começou ela.

Aos 57 anos, Rosalba Nable namora Bruno Shina, que é 24 anos mais jovem. Segundo ela, é necessário ter coragem para assumir os próprios sentimentos e poder seguir de acordo com o que se acredita.

"O segredo de tudo é assumir os próprios sentimentos, sejam eles quais forem. Só diga sim depois de sentir o que realmente quer. Não tenha receio de dizer não. Pare imediatamente de contar seus problemas aos outros e perguntar o que deve fazer. Até conte seus problemas aos outros, porque as vezes faz bem desabafar, mas o que fazer da sua vida, só você sabe. Aprenda a confiar mais em seus critérios do que nos dos outros. Na verdade, pouquíssimas criaturas fazem o que falam que fazem porque sempre há mais das pessoas nas atitudes que nas palavras", completou ela.

Nos comentários, o atual namorado de Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz, declarou apoio ao casal. "Parabéns, Bruno… Que Deus te abençoe e proteja sempre! Saúde e muita alegria", escreveu ele mostrando carinho pelo casal.

HOMENAGEM

Nesta terça-feira, 9, Rita Lee faleceu em sua casa São Paulo em decorrência de um câncer. O velório da artista acontece no Ibirapuera nesta quarta-feira, 10. Em um evento de Dia das Mães, a atriz Isis Valverde relembrou sua relação com Rita em entrevista ao site Splash Uol.

Em 2018, com o nascimento de Rael, fruto do relacionamento de Isis com o diretor André Resende, Rita veio conversar com a atriz: “Ela perguntou: Como tá essa mãe? Só que era uma pergunta muito mais abrangente que essa, sabe? A gente começou a falar sobre maternidade, filhos, e ela perguntou: posso participar um pouco da vida dele?”.