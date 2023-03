Mãe de Duda Nagle recorda fotos do ator bebê e faz desabafo após separação: ''Entre lágrimas''

Após o fim do relacionamento de Duda Nagle e Sabrina Sato, jornalista Leda Nagle faz post misterioso na web e posta fotos antigas do ator

Na terça-feira, 21, horas antes de Duda Nagle (39) anunciar o fim de seu noivado com a apresentadora Sabrina Sato (42), a mãe do ator, Leda Nagle (72) fez um post enigmático nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista recordou registros do herdeiro ainda bebê e declarou que bateu saudade da época. "Não sei vocês, mas tem dia que a gente acorda sensível, tudo emociona, as lembranças levam às lágrimas num misto de saudade e amor demais. Pois é", começou escrevendo.

"Encontrei estas fotos no face, revi as joias que Rogério fez pra mim durante a gravidez e revi meu filho querido nas suas primeiras fotos públicas. E cá estou, entre lágrimas, relembrando a nossa história. Um amigo me escreveu dizendo que velho chora à toa", disse ainda Leda na legenda da postagem.

O término foi confirmado por Duda e Sabrina após surgirem boatos de separação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação de Zoe e na amizade", disse o famoso.

Confira o post misterioso de Leda Nagle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leda Nagle (@ledanagleoficial)

Duda Nagle e Sabrina Sato passaram por terapia para tirar 'casamento da UTI'

Chegou ao fim o casamento da apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle. No ano de 2021, eles já haviam passado por uma crise e chegaram a fazer terapia.

Desde 2021 que Sabrina e Duda vêm passando por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, Sabrina finalmente confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!