Mãe de Daniel Alves diz ter sido barrada em julgamento do filho

Dona Lúcia, mãe do ex-jogador de futebol Daniel Alves, afirmou que os advogados de defesa do filho barraram sua entrada na audiência

Nesta segunda-feira, 5, começou o julgamento do ex-jogador de futebol Daniel Alves, em Barcelona, na Espanha. Ele é acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate.

Para acompanhar a audiência, a mãe do ex-atleta, dona Lúcia, saiu do Brasil com a sua advogada, Graciele Queiroz, para assistir ao julgamento do filho, mas acabou sendo barrada. Segundo o portal Leo Dias, as duas afirmaram que a equipe de defesa do jogador não permitiu a entrada delas na sala.

Indignada com a situação, a mãe de Daniel desabafou. "Sem palavras pra expressar meu sentimento de abandono, desprezada pelas próprias advogadas do meu filho que me ignoraram e pediu pra eu não participar da audiência", lamentou ela, que chegou em Barcelona neste último domingo, 4.

Daniel Alves foi acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos. O crime teria acontecido em dezembro de 2022. O julgamento começou nesta segunda-feira, 5, e tem previsão de duração até a próxima quarta-feira, 7.

Jornalista detalha imagens de Daniel Alves em boate

Neste último domingo, 4, o programa Fantástico, da Globo, recebeu o jornalista espanhol Jesús Gonzáles Albalat, que assistiu aos vídeos da câmera de segurança do caso, para falar sobre as acusações contra o atleta. Na entrevista, o jornalista falou sobre as versões dadas pela defesa de Daniel Alves, e apontou como elas sempre mudam ao longo da investigação.

"O Daniel Alves muda de versão a cada vez em que as provas o deixam encurralado. Sai uma prova nova, ele diz outra coisa. Tem uma hora na pista de dança que o Daniel Alves pega a mão dela e põe na altura do pênis dele. O Daniel diz que não, que foi ela quem passou a mão nele", afirmou.

Jesús ainda fala sobre o momento do vídeo onde Daniel foi visto entrando em uma pequena porta. "Só dá pra saber que é ele porque os sapatos brancos aparecem no reflexo de um espelho. Ele fica chamando a mulher e ela vai [...]", disse o jornalista. Saiba mais!