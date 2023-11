Mãe de Bruna Biancardi foi ameaçada com óleo quente no assalto, diz delegada

Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi, teria passado por momentos de pânicos após ser ameaçada com óleo quente durante assalto

Na madrugada desta terça-feira, 7, a casa da influenciadora digital Bruna Biancardi e sua família foi invadida por uma quadrilha especializada no assalto de grandes mansões. A delegada Monica Gamboa, responsável pelo caso, revelou em uma coletiva de imprensa novos detalhes sobre o que aconteceu durante a invasão.

Embora a mãe de Mavie, filha do jogador Neymar Jr, não estivesse na casa, seus pais Telma Fonseca e Edson Ribeiro estavam presentes na residência na hora do ataque. O casal foi amarrado enquanto os invasores roubavam a casa.

Na entrevista, a delegada contou que a bordagem foi bastante agressiva. "Eles deixaram o casal amarrado na casa, os dois [estavam] com um enforca-gato. O pai dela conseguiu se desvincilhar, e na sequência desamarrou a esposa. Logo em seguida eles correram para a portaria e pediram apoio da polícia", relatou.

Telma foi ameaçada para colaborar com os assaltantes, que levaram itens de luxo como bolsas e joias. "No momento em que dois criminosos pegam a esposa, pegam também o marido por aqui [pescoço], colocam o rosto dele perto de um travesseiro e ficam falando: 'Colabora que vai dar tudo certo'. A mãe foi levada pra cozinha e ameaçaram jogar óleo nos olhos dela", disse Monica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O alto prejuízo da família de Bruna Biancardi

A delegada Monica Gamboa ainda revelou que os invasores estavam a procura de joias, e não tinham a intenção de sequestrar Bruna Biancardi e sua filha, Mavie, de 1 mês, filha de Neymar Jr. No caso, a quadrilha estava em busca de itens de alto valor, com foco em joias da família.

Na coletiva, a autoridade revelou que cerca de R$ 600 mil em objetos foram levados da casa. Entre os itens roubados estavam bolsas de luxo, as alianças do casal Telma e Edson, relógios da mãe da influenciadora, além de joias que a pequena Mavie ganhou no seu primeiro mês de vida.

Ao se pronunciar sobre a invasão, Bruna falou sobre o seu alto prejuízo. “Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, disse a influenciadora.