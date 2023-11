Delegada revela valor estimado do prejuízo de Bruna Biancardi após invasão

Bruna Biancardi teve alto prejuízo após invasão da casa de seus pais; saiba o valor e o que os assaltantes levaram!

Na madrugada desta terça-feira, 7, a família da influenciadora Bruna Biancardi passou por uma noite difícil. A residência da influenciadora, mãe da filha de Neymar, foi invadida e roubada por uma quadrilha especializada em assaltos a grandes mansões.

Segundo a delegada que está cuidando do caso, o prejuízo de Bruna com o assalto foi grande, já que a quadrilha mirou no roubo das joias que a pequena Mavie ganhou de presente em seu nascimento. A princípio, ela estima que os itens roubados são avaliados em mais de meio milhão de reais.

A investigação afirma que a quadrilha sabia que as vítimas eram ligadas ao Neymar e invadiram a residência em busca apenas de dinheiro. O roubou foi elaborado através de uma pesquisa sobre a vida de Biancardi nas redes sociais, o que fez com que os invasores soubessem exatamente o que encontrar na casa.

Como resultado, os assaltantes levaram as alianças do casal Biancardi, relógios da mãe da influenciadora, bolsa das irmãs Bruna e Bianca, além das joias que a pequena Mavie ganhou em seu primeiro mês de vida. No total, a delegada estima que foram levados em torno de R$ 600 mil reais em bens materiais.

Bruna Biancardi lamentou seu prejuízo

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi divulgou um comunicado para tranquilizar seus amigos e familiares sobre o que havia ocorrido durante a madrugada. No pronunciamento, a mãe de Mavielamentou a perda material e contou que está pronta para reconstruir seu patrimônio.

“Coisas materiais a gente reconquista”, disse a influenciadora, que aproveitou para celebrar a vida dos pais em meio aos momentos de horror. “O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, completou Bruna.

Vale lembrar que as autoridades já realizaram a prisão de um suspeito e os demais envolvidos estão sendo investigados pela Polícia Civil: “O segundo autor já foi identificado e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como prendê-los”, disseram em nota.