Madrasta revela que Preta Gil foi vítima de erro médico: "Alguma coisa não estava boa"

Madrasta revela que Preta Gil recebeu diagnóstico errado durante consulta médica; veja

Madrasta de Preta Gil, a empresária Flora Gil contou que a cantora foi vítima de um diagnóstico errado quando se consultou durante um show na Europa. Ela contou que a estrela já não estava se sentindo bem e parou no hospital.

Com fortes dores na região abdominal, ela também se sentia fraca e pediu ajuda. As informações foram reveladas em uma coletiva realizada nesta terça-feira, 20. Segundo Flora Gil, ela foi levada para uma consulta.

"Ela só dizia: não consigo fazer o show hoje, tô fraca, tô com dor de cabeça, com intestino preso, minha digestão tá ruim. A Preta dava sinal de que alguma coisa não estava boa, mas nem ela sabia o que era, nem a gente", começou ela.

Em Berlim, capital da Alemanha, Preta Gil foi diagnosticada, pasmem, com gases - erro que poderia ter prejudicado sua recuperação . "A Preta foi muito cascuda, ela podia falar: 'Gente, tô indo embora, não gostei'. Mas ela foi até o final. Depois, veio o resultado [dos exames], a gente viu qual era a causa do mal-estar dela, o que aconteceu. Isso pra gente marcou muito", relatou.

VOLTOU AOS PALCOS

Na última semana, Preta Gil celebrou mais uma vitória durante seu tratamento contra um câncer no intestino. Afastada dos palcos desde o ano passado, a famosa foi liberada por seus médicos para voltar a se apresentar para seus fãs ao redor do Brasil.

A cantora volta aos palcos oficialmente na turnê Nós a Gente, junto de seu pai, Gilberto Gil, acompanhados por outros membros de sua família. Preta compartilhou um vídeo no qual aparece se apresentando e contando mais detalhes de seu estado de saúde para seus seguidores.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês!!! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil!!!”, começou a cantora, através de seu perfil oficial no Instagram.