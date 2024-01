Lynn Yamada Davis, estrela do TikTok, morre ao 67 anos; filha revela a causa

Lynn Yamada Davis era conhecida por seus vídeos de culinária exagerados, acumulando quase 30 milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social

Morreu aos 67 anos, Lynn Yamada Davis, bastante conhecida por seus vídeos divertidos de culinária na internet. A estrela do "Cooking with Lynja" acumulava quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais incluindo Tik Tok, Instagram e Youtube.

A causa da morte foi revelada pela filha da influenciadora, Hannah Mariko Shofet, ao The New York Times, e contou que a mãe morreu em 1° de janeiro no Riverview Medical Center em Nova Jersey. A causa da morte foi câncer de esôfago, diagnosticado em 2021. Ainda segundo o veículo, Davis já havia recebido outro diagnóstico, de câncer na garganta, em 2019.

A criadora do conteúdo era conhecida por seus vídeos de culinária exagerados e editados comedicamente no TikTok, Instagram e YouTube , que começaram durante a pandemia de Covid-19. A mãe de quatro filhos e avó de dois disse à People, em 2023, que “não tinha ideia” do que era o TikTok antes de seu filho, Tim, começar a postar vídeos dela lá.

O filho, que é cinegrafista, pediu que ela participasse de um projeto casual de um mês para gravar um vídeo todos os dias no início da pandemia. Mas, à medida que a pandemia continuava, a dupla mãe e filho continuavam a criar vídeos de culinária para o YouTube e, eventualmente, para o TikTok, com Tim por trás das câmeras e Davis no centro do palco.

“É ele quem escreve o roteiro. É ele quem faz a videografia. Ele faz toda a edição. Então, ele é realmente o gênio por trás de Cooking with Lynja. Eu simplesmente apareço”, disse Davis. Agora, mais de três anos depois, a página Cooking with Lynja TikTok tem 17,5 milhões de seguidores, sua conta no YouTube tem quase 10 milhões de assinantes e sua conta no Instagram tem mais de dois milhões.

