Lumena Aleluia chora muito após encontrar fezes na porta de casa: ''Não aguento mais''

Ex-BBB Lumena Aleluia surgiu aos prantos contando episódio agressivo que aconteceu em sua residência

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 08h02

A ex-BBB Lumena Aleluia (31) teve uma surpresa desagradável na porta de sua casa, dois sacos de fezes, que a deixaram totalmente desestabilizada.

Nesta quinta-feira, 16, a artista gravou uma série de stories chorando e desabafando sobre não aguentar mais ser agredida.

"Não vou ficar mais calada diante de tantas agressões acontecendo na minha vida, não aguento mais passar por isso", começou dizendo.

Lumena explicou melhor o que aconteceu. "Amanheci hoje com fezes na minha porta. Dois sacos de fezes. Já chorei muito, falei que ia tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil", contou.

Ela falou que já está tomando medidas judiciais. "A advogada já está sendo acionada, minha empresária já está ciente. Eu moro sozinha e isso é o que mais me deixa abalada. Moro em São Paulo neste momento, tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito", comentou.

Nas últimas semanas, Lumena saiu em defesa de Juliette Freire (32) após a campeã de sua edição protagonizar uma polêmica com a atriz Samantha Schmütz (43).

Em sua rede social, a ex-BBB compartilhou uma nota falando sobre o ocorrido; veja: