Luíza Loroza revela conselho do pai, Sérgio Loroza, antes de virar atriz

Destaque em Vai na Fé, a atriz Luíza Loroza relembrou conselho do pai, Sérgio Loroza antes de seguir carreira artística

A atriz Luiza Loroza, filha do comediante Sérgio Loroza, não tem dúvidas que o maior presente que recebeu do seu pai foi ter crescido consciente do poder de transformação da arte. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu o coração sobre sua relação familiar.

A artista, que esteve no elenco da novela Vai na Fé, da TV Globo, revelou que chegou a receber um aviso do pai quando decidiu seguir profissionalmente a carreira de atriz. Segundo ela, o patriarca avisou que não seria fácil.

"Ele até falou brincando comigo: 'Vai ser artista mesmo?'. Mas ele sabe que é uma sorte na vida a gente poder ter contato com isso. A gente transformando isso no nosso ganha pão ou não, ter contato com a arte é uma transformação nas nossas vidas. E eu acho que esse foi o grande presente que ele me deu, de poder olhar para arte e receber dela e ao mesmo tempo me senti serva", declarou.

Com pouco mais de sete anos atuando dentro da profissão, Luíza disse que ama seu ofício e se sente orgulhosa de tudo o que aprendeu ao longo dos anos. "Ele me deu esse presente de enxergar a arte como possibilidade de vida, como profissão, como uma coisa que a gente faz todos os dias conquistando nossos sonhos pessoais também", disse a namorada da sambista Marina Íris.

"O presente que ele me deu foi me pensar como artista, mas como uma operária da arte, ser alguém que trabalha para aquilo acontecer, manter a chama viva", completou a intérprete de Cristal.

Depois de finalizar seu trabalho em Vai na Fé, Luiza acabou engatando dois projetos no teatro. Ela esteve em cartaz com espetáculo Chega de Saudades, que é uma releitura sobre a boça-nova a partir de um olhar de artistas negros. Logo mais, ela também vai estrear como diretora da peça ERÊ: "Vai ser a minha primeira direção sozinha, já dividi direção com outras pessoas, mas agora estou eu sozinha. Está bem gostoso o processo".