Luísa Sonza comenta sobre traição de Neymar e dispara: “Eu lembro bem”

A cantora Luísa Sonza reagiu à comentários que afirmavam que as reações da traição admitida por Neymar e sua suposta traição foram bem diferentes

Nesta quarta-feira, 21, as redes sociais entraram em polvorosa quando o jogador de futebol Neymar Jr admitiu em uma postagem ter traído sua esposa grávida Bruna Biancadi. Diversos famosos comentaram sobre o ocorrido, alguns apoiando e outros criticando. A cantora Luísa Sonza reagiu à notícia, porém de uma forma diferente.

Isso porque, muitos começaram a comparar a situação de Neymar com a de Luísa. Quando a artista foi acusada, sem provas, de trair o ex-marido Whindersson Nunes, ela recebeu uma onda de ataques nas redes sociais. E Neymar, apesar de receber críticas, recebeu apoio de famosos, amigos e seguidores.

Um jornalista e fã de Luísa foi às redes sociais comparar os casos e escreveu: “A verdade é que Neymar não aguentaria nem 1% do hate que Luísa Sonza recebeu por algo que ela nem fez”. Um outro fã da artista ainda opinou: “Enquanto o Brasil ACABOU com a Luísa Sonza por uma traição INEXISTENTE com o Whindersson Nunes, agora EXALTA o Neymar por assumir o erro. Luísa trata de Síndrome do Pânico até hoje e Neymar ganha mais contratos”.

“Sem dizer que Luísa Sonza enfrentou TUDO sozinha, nenhum verificado deu a cara a bater para defendê-la”, ainda comentou o fã e jornalista sobre o caso. Nos comentários da postagem, a cantora Valesca Popozuda reagiu: “Eu posso não ser a mais bombadinha de tudo, mas eu sempre estive do lado DELA, na época inclusive eu falava para não julgarem ela sem saberem a verdade. Mas infelizmente julgam os verificados só quem é ‘bombadinho na mídia’”. Outro nome que foi apontado como um grande apoiador de Luísa na época conturbada foi o cantor Luan Santana.

Após esse tweet sobre o apoio de famosos durante a situação com haters, Luísa se manifestou em seu Twitter. “Isso eu tenho que concordar. Não vou dizer nenhum, mas muito, muito poucos, eu lembro bem”, disse sobre o apoio, ou a falta dele, que recebeu de famosos na época.

isso eu tenho q concordar, não vou dizer nenhum mas muito, muito poucos, eu lembro bem https://t.co/pOKcx0AZcr — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 21, 2023

Ex!

Ainda nesta quarta-feira, Luísa agitou as redes sociais ao usar uma camiseta com uma indireta para seu ex-marido Whindersson Nunes. “Meu ex é meu maior fã”, dizia a frase em inglês estampada na peça de roupa.

Nos comentários da postagem, Whindersson reagiu com bom-humor e levou os seguidores à loucura. Nos comentários todo mundo virando ex, jogar do penhasco ninguém quer né? Tô brincando gente, brincadeira”, escreveu o comediante.