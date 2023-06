'O amor sempre vencerá': Veja quais famosos apoiaram Neymar após craque assumir traição

Neymar usou seu Instagram para assumir a traição e pedir perdão à noiva, Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr. usou seu perfil oficial do Instagram na tarde desta quarta-feira, 21, para por um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, o craque assumiu a infidelidade e pediu perdão à influenciadora. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta; confira.

"Todo mundo erra, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, ninguém vai atirar irmão. Para cima, estou com você [Neymar] ", apoiou o influenciador Toguro. "Lindos, o amor sempre vencerá", elogiou o cantor e ex-participante do The Voice Brasil, Xanndy. "No final, só duas coisas vencem, o bem e o amor", disse ainda o jogador profissional de pôquer, Andre Akkari.

"Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nosso erros e pecados!", escreveu Tirullipa. Além deles, nomes como a cantora Gabily, a influenciadora e noiva de um amigo de Neymar Bianca Coimbra e o influenciador Luva de Pedreiro, também demonstraram apoio ao jogador.

Na carta, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que a noiva passou, após a influenciadora Fernanda Campos divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque. "Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", escreveu o jogador.

VEJA A CARTA ABERTA DE NEYMAR À BRUNA BIANCARDI NA ÍNTEGRA

ENTENDA A CONFUSÃO ENVOLVENDO NEYMAR E BRUNA BIANCARDI

O nome de Neymar ficou entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo, 18, após rumores de que o craque teria traído sua noiva, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. A traição aconteceu em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos, que divulgou prints de uma conversa com o jogador à colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação.

Fernanda diz ter trocado mensagens com o atleta e feito chamada de vídeo agora, em junho, quando ele retornou ao Brasil. Segundo ela, Neymar teria convidado a influenciadora para um encontro em um apartamento luxuoso, em São Paulo. Ainda conforme informações da colunista, a jovem não sabia do relacionamento de Neymar, ela alega não acompanhar as notícias da vida dele.

A blogueira comentou com a colunista que sabia por ele que seria pai novamente, mas que só soube do relacionamento quando o atleta publicou fotos dos dois no Dia dos Namorados. A influenciadora o chamou de "escroto" e frisou que não deseja encontrá-lo novamente. "Feio ele ter omitido essa parte", comentou sobre.