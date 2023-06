Luísa Sonza foi alvo de ataques e fake news após divórcio

Relembre a história de amor e separação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Luísa Sonza (24) e Whindersson Nunes (28), que viveram um casamento por dois anos, foram alvo de especulações sobre um retorno do romance. Com um divórcio conturbado em 2020, os dois passaram por alguns empecilhos na relação e a cantora sofreu ataques após fake news. Relembre a história de amor e separação do ex-casal.

Em 2016, Whindersson Nunes conheceu a ex-esposa pelas redes sociais e, após alguns meses, foi morar junto com a cantora. Depois de um ano de namoro, o humorista pediu Luísa Sonza em casamento. A cerimônia, que aconteceu em 2018, foi realizada na Capela dos Milagres, no Alagoas, e contou com 350 convidados e muito luxo.

Dois anos após a união em matrimônio, o casal anunciou a separação pelas redes sociais: "Estamos nos separando para a maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando, sim, um casamento, mas jamais o amor, o carinho e o respeito um pelo outro". Luísa Sonza sofreu ataques de ódio na web após apontamentos dos internautas de que ela teria terminado o relacionamento e traído o humorista. Posteriormente, Whindersson Nunes confirmou que foi ele quem tomou a decisão do término.

Leia também: Simaria cria os filhos sem redes sociais e declara: 'Que façam a diferença'