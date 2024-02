Luísa Sonza cogita relacionamento aberto após traição: “Não quero ser corna”

‘Monogamia é papo de doido’? Luísa Sonza volta atrás e fala sobre possibilidade de abrir relacionamentos após trauma com Chico Moedas

Nesta quinta-feira, 1, Luíza Sonza abriu o jogo sobre a possibilidade de viver um relacionamento aberto no futuro. Solteira, a cantora contou que considera a ideia para evitar decepções, principalmente depois de sofrer um trauma. É que ela vivenciou um escândalo após a traição de seu ex-namorado, o influenciador Chico Moedas.

Luísa, que fez uma canção de amor falando sobre viver um relacionamento monogâmico, parece ter reconsiderado sua declaração. Apaixonada pelo investidor, a artista se revelou contra a poligamia na letra da música ‘Chico’: “Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona”, diz o trecho.

Mas após descobrir a traição do ex-namaorado, Luísa contou que não descarta totalmente a possibilidade de viver relacionamentos abertos em entrevista à Marie Claire: "Acredito no combinado monogâmico, até porque foi só o que eu vivi. Mas se teria um relacionamento não monogâmico? Eu não sei!”, iniciou a declaração.

Apesar da dúvida, a cantora contou que teme novas decepções amorosas, por isso, avalia a possibilidade: “Estou trabalhando nisso porque não quero ser corna de novo, é muito ruim! [...] Não tenho saúde e nem maturidade para isso, tem coisa que a gente tem que assumir que não somos capazes de fazer", disse a artista.

No entanto, Luísa deixou claro que prioriza a conexão com o parceiro em seus relacionamentos: "Gosto de fazer amor, ter uma conexão incrível. Só que tenho uma coisa: ou me apaixono ou enjoo, e geralmente é a primeira opção", explicou a estrela, que não assumiu nenhum relacionamento desde o escândalo com o investidor.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, a loira se viu no olho do furacão, quando decidiu expor que colocou um ponto final em uma relação após descobrir uma traição do ex-namorado. A revelação aconteceu em rede nacional no café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você'. Com uma carta aberta ao investidor, a cantora deixou a apresentadora da atração aos prantos.

Carnaval de Luísa Sonza tem agenda recheada:

Em meio a mais um momento delicado na vida pessoal após as revelações envolvendo seu antigo relacionamento, Luísa Sonza segue com seu posto de cantora mais popular do momento, intacto entre os fãs. Isso porque a artista terá um Carnaval intenso com shows marcados para todos os dias da festa do momo.

Viajando o Brasil de Norte a Sul, Luísa já sentiu o climinha do Carnaval durante sua apresentação no Festival de Verão no último sábado, 26, em Salvador. Mas a festa foi só o início do que tem para vir nos próximos dias. A loira passará por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo: saiba mais sobre a agenda da cantora.