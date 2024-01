Carnaval de Luísa Sonza tem agenda recheada de norte a sul em meio a confusões

Alvo de novas polêmicas, Luísa Sonza deverá cumprir agenda de shows lotadas durante o Carnaval

Em meio a mais um momento delicado na carreira, Luísa Sonza segue com seu posto de cantora mais popular do momento intacto entre os fãs. Isso porque a artista terá um Carnaval intenso com shows marcados para todos os dias da festa do momo.

Viajando o Brasil de Norte a Sul, Luísa já sentiu o climinha do Carnaval durante sua apresentação no Festival de Verão no último sábado, 26, em Salvador. Mas a festa foi só o início do que tem para vir nos próximos dias.

A loira passará por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, onde realizará um show na cidade de São José do Rio Preto, no OBA Festival. Essa será a primeira vez da artista no evento, que é avaliado como o maior do Carnaval de São Paulo.

Para o show, claro, ela promete levar seus maiores hits, principalmente os últimos do álbum Escândalo íntimo, que traz canções já consagradas pelo público como Chico, Campo de Morango e A Dona Aranha.

Leia também: Compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24 gera alerta e especialista afirma: "Pode piorar"

Mas apesar da agenda cheia, Luísa terá que enfrentar algumas barreiras, já que agora uma nova polêmica surge com seu nome. Ela teria causado revolta em parte de sua equipe por conta de seu temperamento.

Apesar de nada confirmado, o caso tem ganhado repercussão nos bastidores dos famosos. Fontes ligado ao colunista Lucas Pasin garantiram que a artista tem levado fama de antipática por conta do grande número de situações envolvendo suposto "estrelismo" por parte da cantora. "Ela já ficou com fama de gritar com todo mundo", entregou uma pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

LUÍSA SONZA TEM UM NOVO AFFAIR

A cantora Luisa Sonza está vivendo um novo affair. Segundo informações do portal Leo Dias, a artista está em um romance às escondidas com um jovem português. O sortudo em questão seria Luis Ribeirinho, herdeiro de uma família de médicos muito influente no país. Ele está se especializando em cirurgia plástica e atualmente atua na Alemanha. A distância, porém, não foi um empecilho para o casal.

Isso porque ele veio ao Brasil em dezembro para as férias e acabou conhecendo a bela em um show. Os dois teriam ficado, já se seguem nas redes sociais e estariam conversando à distância. Só que amigos próximos notaram uma publicação inusitada do rapaz.

É que Luis Ribeirinho teria mandado um recado cifrado para a bela “E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?”, publicou ele num stories do Instagram. Os dois teriam se encontrado no dia seguinte.