Luísa Sonza abre álbum de fotos de vida longe das redes sociais: 'Muito mais feliz'

Depois de expor traição ao vivo no ‘Mais Você’, Luísa se afastou das redes sociais que agora são cuidadas pela sua equipe

Luísa Sonza compartilhou no início da tarde deste sábado, 07, um álbum de fotos de todos os momentos que viveu nestes últimos dias. Desde que anunciou que apagaria suas redes sociais de seu celular, a cantora permitiu que sua equipe tomasse conta de seus perfis, mostrando momentos de sua vida através deles.

Nos registros, a loira mostrou momentos em que estava descansando, registros de sua intimidade, do show de Juliette que curtiu ao lado de Pocah e Duda Beats, além de uma foto em que tomou uma vacina no bumbum.

"Fora das redes sociais tô descobrindo que se vive muito mais, tô muito mais tranquila e muito mais feliz! Sigo longe mas sempre perto de vcs de alguma forma (isso só vale pra quem gosta de mim) amo vocês! Aqui vai mais um dump dos meus últimos diassssss, beijiuuuuuuuuu", escreveu a cantora.

Pouco depois de revelar durante o 'Mais Você' a traição de seu ex-namorado, Chico Moedas, a cantora revelou ao público a sua decisão de se afastar das redes sociais:

"Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante! Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa", explicou.

Luísa Sonza desabafa sobre ataques cruéis após traição

Nesta quinta-feira, 05, a cantora abriu o jogo e revelou que a decisão drástica foi motivada pelos ataques que recebeu após expor a traição de seu ex-namorado em rede nacional. Além disso, ela também lembrou a onda de mensagens de ódio na época de seu divórcio.

Durante uma entrevista com a jornalista Foquinha, Luísa contou que não pretende retornar aos aplicativos: “Não acho que seja saudável ou que tenha algo que me faça bem. Acho que é muito cruel, muito doentio. Acho também que foi um estopim assim, de algo que eu não esperava passar de novo”, desabafou.