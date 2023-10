Luísa Sonza desabafa sobre ataques cruéis após traição: “Ultrapassou qualquer limite”

Luísa Sonza abre o coração e relembra onda de ataques nas redes sociais após términos com Whindersson Nunes e Chico Veiga

Luísa Sonza surpreendeu os fãs ao abandonar as redes sociais em setembro deste ano. Nesta quinta-feira, 05, a cantora abriu o jogo e revelou que a decisão drástica foi motivada pelos ataques que recebeu após expor a traição de seu ex-namorado em rede nacional. Além disso, ela também lembrou a onda de mensagens de ódio na época de seu divórcio.

Durante uma entrevista com a jornalista Foquinha, Luísa contou que não pretende retornar aos aplicativos: “Não acho que seja saudável ou que tenha algo que me faça bem. Acho que é muito cruel, muito doentio. Acho também que foi um estopim assim, de algo que eu não esperava passar de novo”, desabafou.

A loira contou que tomou a decisão de sair da internet para poder seguir em frente sem influência externa: “Isso é muito importante porque eu acho que fui muito atravessada por muitos anos pela rede social, pela opinião alheia, foi muito dolorido e doentio por muito tempo”, Luísa relembrou os ataques na época da separação com Whindersson Nunes.

“Minha vida foi muito atravessada, já ultrapassou qualquer limite que eu imaginava e que eu podia confiar, sabe, assim ‘ah não, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo’ ? A real é que ninguém sabe de nada, ninguém conhece, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã”, a loira justificou a decisão após a onda de ataques após o término conturbado com Chico Veiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Catania (Foquinha) (@foquinha)

O que aconteceu com Luísa Sonza?

Para quem não acompanhou, Luísa Sonza sofreu ataques de ódio na web em 2020 após surgirem suposições de que ela teria terminado o relacionamento e traído seu ex-marido, Whindersson Nunes. Posteriormente, o humorista confirmou que foi ele quem tomou a decisão do término e desmentiu os rumores sobre a ex-mulher.

Mas em setembro deste ano, a loira se viu no olho do furacão novamente, quando decidiu expor que colocou um ponto final em uma relação após descobrir uma traição do namorado, Chico Veiga. Diante da exposição, a cantora recebeu uma onda de ataques e decidiu abandonar as redes sociais para proteger sua saúde mental.

Luísa Sonza revela motivo para expor traição em rede nacional:

Ainda durante a entrevista com Foquinha, Luísa Sonza decidiu abrir o jogo sobre o que a motivou a tomar essa medida drástica, além de descrever a experiência como uma das melhores coisas que já fez em sua vida. A cantora rebateu que a polêmica tenha sido planejada como uma estratégia de marketing; veja o que ela disse.