Luis Navarro se declara para Ivi Pizzott após casal superar crise: 'Para a vida inteira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ivi Pizzott celebrou título de rainha do bloco Gueri Gueri e descartou crise no casamento com o ator Luis Navarro

Depois de passarem por uma pequena crise no casamento, Luis Navarro e Ivi Pizzott não têm dúvida do quanto ambos querem continuar juntos. Em entrevista à CARAS Brasil, os dois celebraram mais um ano do relacionamento, que se iniciou durante o período de Carnaval.

"Vivemos a crise dos sete anos, é o que podemos dizer", disse Ivi, que estava acompanhada do maridão quando foi coroada no último final de semana como a rainha do bloco Gueri Gueri, do Carnaval de São Paulo.

Em clima apaixonado, o casal fez questão de reafirmar os votos. "A gente pretende ficar juntos não só o Carnaval, mas também para a vida inteira", disse o ator, que logo foi lembrado pela esposa: "E a gente se conheceu no Carnaval, inclusive".

Ainda durante o bate-papo, a bailarina falou sobre o título que recebeu do Gueri Gueri, que reforça a sua história com o Carnaval. "Eu já me apresentei de outras maneiras, mas nunca como um componente da festa", comemora ela, que terá a companhia de Patrícia Poeta como madrinha do bloco.

"Minha história com o Carnaval vem de muitos anos. Já fui passista, princesa do Carnaval de Niterói e quando eu vim morar em São Paulo por conta do Faustão, virei Rainha da Camisa Verde e Branca. Então eu tenho uma longa história", finaliza a artista, que está mega animada para se divertir na festa deste ano: "A minha agenda depois é só curtir".

LUIS NAVARRO FOI ALVO DE CRÍTICAS APÓS FALAR DE CASAMENTO

No ano passado Luis Navarro deu o que falar ao expor que estava vivendo uma crise no seu casamentro com a bailarina Ivi Pizzott. Ao compartilhar a separação com os seguidores, o intérprete de Mark na novela do Globoplay, Todas As Flores, citou que "não lembrava a última vez que leu um livro". Juntos desde 2016, os dois são pais de duas filhas, Kali, de 4 anos, e Zuri, de apenas 4 meses.

"Eu não estou bem! E não estar bem afeta em minhas relações. E as mais importantes relações são as mulheres da minha vida. Ivi, Kali e Zuri, que definitivamente são minhas prioridades, cada passo é pensando num futuro feliz pra elas", começou.

"Mas nesse momento não sou a melhor versão de mim, não estou sendo uma pessoa positiva e nem entregando todo o meu amor pra quem merece!", completou. "Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte, e talvez seja tarde, mas tudo bem", escreveu ainda o artista.