Tiago Abravanel comemora bloco na rua: 'As pessoas se divertiram com amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel celebra liberdade no Bloco do Abrava e revela detalhes por trás de figurino arrasador

Depois de distribuir beijos e arrastar uma multidão em sua estreia no pré-Carnaval de São Paulo neste sábado, 3, Tiago Abravanel (36) não tem dúvidas que o Bloco do Abrava foi um sucesso. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista celebrou a liberdade para amar em meio a data festiva e o saldo positivo do desfile.

"Foi um dos momentos mais divertidos, alegres e felizes da minha vida. Eu amei esse bloco e eu fiquei muito feliz, porque deu tudo certo. As pessoas se divertiram com o respeito, com amor, com alegria e é isso que o Bloco do Abrava representa. Independente da quantidade de pessoas que passaram por ali, é sobre a felicidade de ser quem se é", declara.

Essa foi a primeira vez que Tiago conseguiu colocar o Bloco do Abrava na rua. Em um desfile repleto de representatividade, o artista levou para a Avenida Faria Lima um verdadeiro arco-íris de amor. Em cima do trio, o artista contou com a participação de Grag Queen e Tchakabum, que, além de cantarem seus sucessos, revisitaram hits atemporais da música brasileira.

Animado com todo o resultado de toda sua performance, Tiago contou que subiu no trio fortalecido através de seu figurino. "Essa fantasia foi inspirada na liberdade, como a fênix que se renova a cada grande causa da vida", diz.

"Aparentemente a inspiração era só a fênix, mas a fantasia também entregou inspiração em um grande orixá que eu sou muito devoto, que é Xangô. Representou com muita força. Então esse figurino me deu liberdade, alegria e felicidade para eu ser quem eu sou e para entregar tudo que eu poderia entregar em um carnaval", revela.

E o Carnaval de Abravanel apenas está começando, na próxima semana ele deve aproveitar bastante a data viajando para Bahia e Rio de Janeiro. "São Paulo está presente na minha vida, mas sábado estarei no Baile do Copa, no Rio de Janeiro, feliz da vida e cantando com meu bloco. Já no Domingo eu viajo para Salvador, para curtir o Carnaval como um bom folião que ama o Carnaval da Bahia", avisa.