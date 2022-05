Ludmilla perde casamento de Lula e sugere show particular: "Faço um Numanice"

A cantora Ludmilla está nas Maldivas e não compareceu no casamento do ex-presidente Lula, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 23h33

Ludmilla (27) era uma das convidadas do casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (76) com Rosângela Silva (55), chamada carinhosamente de Janja, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo.

A cantora não pode comparecer à cerimônia e durante o questionamento da influenciadora digital Ju de Paula, ela explicou o motivo da ausência: suas férias nas Ilhas Maldivas com a esposa, Brunna Gonçalves (31).

Algumas horas antes do casamento começar, Ju de Paula perguntou se Ludmilla iria cantar na festa de casamento do ex-presidente. "Partiu casamento @JanjaLula e @LulaOficial !! será que vai ter pocket da @Ludmilla lá?", quis saber ela.

Ludmilla respondeu à amiga e revelou que faria questão de presentear o casal com um show particular caso eles quisessem passar a lua de mel nas Maldivas. "Queria! Espero que a lua de mel deles seja aqui nas Maldivas que eu faço um Numanice particular pra eles. Felicidades @LulaOficial e @JanjaLula", comentou a cantora.

O casamento

O casamento de Lula e Janja aconteceu em São Paulo e contou com a presença de cerca de 200 convidados, incluindo personalidades do meio político e artístico do país. Entre os convidados estavam Bela Gil (34), Daniela Mercury (56) e Gil do Vigor (30).

Segundo o site da CNN Brasil, o casamento do casal contou com um cardápio especial, acompanhado de perto pelos noivos. Os convidados puderam apreciar pratos tipicamente brasileiros, além de vinho tinto e branco, cerveja e drinks diversos.

Lula e Janja, vale dizer, se conheceram em Curitiba e vivem juntos desde 2019, época em que ele foi solto após ser julgado no processo da operação Lava-Jato.