Ludmilla e Brunna Gonçalves abrem álbum de fotos em Ibiza: "Verão"

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão curtindo viagem em casal em Ibiza, na Espanha; confira as fotos!

De férias, a cantora Ludmilla decidiu aproveitar o tempo bom de verão em Ibiza, na Espanha. Acompanhada de sua esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, a musa está aproveitando ao máximo os dias de sol na ilha espanhola.

Nesta sexta-feira, 11, o casal encantou seus seguidores ao posarem juntinhas na praia. Em seu Instagram, Brunna apareceu ao lado de sua mulher, esbanjando muita beleza em seus biquínis estilosos e acessórios maravilhosos. "Verão europeu", escreveu a dançarina na legenda.

As duas aproveitaram para renovar o bronzeado acompanhadas de champanhe e um almoço leve, perfeito para dias quentes. Brunna até mesmo testou a temperatura do mar com os pés na água e exibiu a linda paisagem do local.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para as duas musas. "Eu tô presa nessas fotos", afirmou seguidora. "Surreal", disparou outro. "Belíssimas e chiquérrimas", enalteceu mais um. "Meus amores", escreveu admirador. "Roubou a beleza todinha para vocês", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves fala sobre ciúmes de Ludmilla em cenas de beijo de clipes

No fim de julho, a dançarina Brunna Gonçalves foi questionada se sente ciúmes de sua namorada, a cantora Ludmilla, em cenas de beijo presentes no clipe dela. Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, a ex-BBB admitiu que sente sim um "ciúmes bobo" e aproveitou para explicar como funciona a dinâmica do casal nesses momentos.

“Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma internauta por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou Brunna.

Em janeiro deste ano, a cantora Ludmilla lançou o clipe de sua faixa Sou má, em colaboração com as rappers gêmeas Tasha e Tracie. Na gravação, a namorada de Brunna taca um beijão digno de cinema na influenciadora digital Gabriela Versiani, que hoje namora o cantor sertanejo Murilo Huff.