Lucy Alves arranca elogios de seguidores em fotos curtindo a natureza

Atriz Lucy Alves aproveita o domingo de sol e beleza chama atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 14h58

Neste domingo, 13, a atriz Lucy Alves (36), que vem sendo protagonista da nova novela das nove da Globo, Travessia, decidiu mostrar em suas redes sociais como estava aproveitando seu domingo de sol e muito calor.

“Domingo é dia de…”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, seguido de um emoji de sol, se referindo ao calorzão que vem fazendo neste final de semana. Na foto, ela aparece curtindo o dia de sol de domingo em meio a natureza.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a beleza da cantora. “Minha linda, você tá arrebentando a boca do balão”, exaltou um fã. “Ter um gato como Romulo Estrela mesmo que seja como personagem de Oto se dizendo apaixonado é para pirar”, brincou outra, falando sobre o que vem acontecendo na trama da novela de Gloria Perez.

Veja a publicação de Lucy Alves aproveitando o dia de sol de domingo que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Alves (@lucyalves)



Lucy Alves irá dividir o palco com Roberto Carlos no Especial de Fim de Ano: "Vai ser especial demais!"

Lucy Alves é mais uma dos convidados a participarem no tradicional especial de fim de ano do rei Roberto Carlos (81). "Acabou o mistério! A convidada de honra para cantar com o Rei Roberto Carlos no tradicional Especial de Fim de Ano da @tvglobo deste ano é ninguém menos do que a protagonista de #Travessia, Lucy Alves. Isso mesmo! Quem aí está ansioso?", divulgou o TV Globo em suas redes sociais.

Previsto para ir ao ar no dia 23 de dezembro, o famoso programa anual, utilizado como celebração do natal pela emissora carioca, Rede Globo, junto do cantor Roberto Carlos também vai contar com as participações especiais de grandes nomes como os de Maiara e Maraisa, Raça Negra e Maria Bethânia.