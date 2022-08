Luciano Szafir presta homenagem para a irmã, que faria aniversário: ''Te amo para sempre''

Ator Luciano Szafir lembra com carinho do aniversário da irmã, Alexandra, que faleceu em 2016 aos 50 anos de idade

O ator Luciano Szafir (53) usou suas redes sociais para prestar homenagem para a irmã, que faria aniversário nesta terça-feira, 23, se estivesse viva.

O artista fez questão de lembrar com carinho da irmã Alexandra Szafir. A advogada sofria de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doença progressiva que afeta o sistema nervoso, e morreu aos 50 anos em novembro de 2016.

Em seu perfil no Instagram, o famoso compartilhou um registro em que aparece ao lado de Alexandra, dando um beijo em seu rosto, e declarou seu amor e a saudade que sente dela.

"Irmanita, se você estivesse aqui hoje, no seu niver, sei que com certeza iríamos aprontar alguma, mas sei também que você está bem! Saudades gigantes, você foi a melhor de todos nós, te amo para sempre…", escreveu Szafir na legenda da postagem.

Vale lembrar que em junho, Luciano chegou a ser internado com um quadro de suboclusão intestinal e em 2021, teve quadro grave após complicações da covid-19.

Luciano Szafir se declara para a filha, Sasha

Sasha completou mais um ano de vida em julho e ganhou homenagem especial dos pais, Luciano Szafir e Xuxa Meneghel na web. O ator relembrou um registro com a filha ainda recém-nascida e se declarou: "Sá, você cresceu, virou mulher, mas para mim sempre será minha pequenina que amo sem medidas, que me dá tanto orgulho e que me faz tão feliz!!! Te amo minha filhota, para sempre… Papis!!! @sashameneghel", disse ele.

