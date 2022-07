Xuxa Meneghel e Luciano Szafir homenageiam Sasha pelos seus 24 anos

Os papais Xuxa Meneghel e Luciano Szafir relembraram fotos da infância da filha, Sasha, para celebrar os seus 24 anos de vida

Nesta quinta-feira, 28, é dia de festa na casa de Sasha Meneghel! A modelo está completando 24 anos e através das redes sociais recebeu homenagens lindas dos pais, Xuxa Meneghel (59) e Luciano Szafir (53).

Para celebrar a data especial, a apresentadora compartilhou um vídeo exibindo vários momentos da herdeira, desde a sua infância até os dias atuais.

"Amor da minha vida, vc sabe o quanto eu preciso de vc @sashameneghel. Nas outras vidas eu te amei e tenho que ter muitas outras pra dizer te amo.", disse ela.

Em seguida, a rainha dos baixinhos não escondeu o seu amor e orgulho. "Sei que nessa eu digo e repito ( mas é pouco) … EU TE AMO, meu orgulho. Vc é mais do que eu sonhei , vc é meu eterno BB . E não me canso de dizer bgda por vc ter vindo pra minha vida no dia 28 de julho de 1998 . Seja feliz hj e SEMPRE!", concluiu.

Nos comentários, Sasha fez questão de agradecer. "TE AMO TE AMO TE AMO! obrigada por ser a melhor mãe do mundo! te amo demais", declarou.

Luciano Szafir relembrou um registro com a filha ainda recém-nascida e se declarou nessa data mais do que especial.

"Sá, você cresceu, virou mulher, mas para mim sempre será minha pequenina que amo sem medidas, que me dá tanto orgulho e que me faz tão feliz!!! Te amo minha filhota, para sempre… Papis!!! @sashameneghel", disse ele.

A aniversariante também agradeceu à homenagem do pai. "Que lindooooo !!! te amo papi!", comentou ela.

