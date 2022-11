Luciano Huck compartilha evolução dos 19 anos de relacionamento com Angélica

Luciano Huck homenageou a esposa Angélica e mostrou a evolução do casal durante os 19 anos de relacionamento

O apresentador Luciano Huck (51) resolveu entrar para a trend preferida dos casais no momento e compartilhou a evolução da sua história de amor com a esposa Angélica (48), que já dura 19 anos, segundo o apresentador. O casal tem três lindos filhos, frutos do relacionamento duradouro, Joaquim, Benício e Eva.

“E lá se vão 19 anos juntos…Que venham mais e mais!”, escreveu Luciano, que conheceu a atriz e apresentadora no ano de 2003, nos bastidores do filme ‘Um Show de Verão’. Os pombinhos subiram ao altar em outubro de 2004, e apesar da avalanche de separações que tomou conta do ano de 2022, eles seguem firmes e fortes dentro do relacionamento.

No último dia 30, a apresentadora também usou as redes sociais para se declarar para o maridão e para comemorar a união. A loira publicou um vídeo em suas redes sociais com fotos de momentos que os pombinhos passaram juntos nesse tempo e escreveu: “Meu amor, 18 anos de casados! Completamos nossa ‘maioridade’! Nossa história é tão linda e de tanto aprendizado que hoje sou só gratidão! A você, a nossos filhos e a Deus que nos uniu nesta jornada linda que é a vida! TE AMO! Ps: a música é de 2001 mas eu já cantava pra você!”, escreveu ela, que escolheu como trilha sonora a sua própria música ‘Esperando na Janela’.