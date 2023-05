Luciana Gimenez surpreende ao celebrar o aniversário de Lucas Jagger com fotos de infância

A apresentadora Luciana Gimenez encantou e surpreendeu seus seguidores ao comemorar o aniversário do filho mais velho Lucas Jagger com fotos de infância

Nesta quinta-feira, 18, Luciana Gimenez foi ao seu Instagram celebrar o aniversário de seu filho mais velho, Lucas Jagger. A apresentadora compartilhou diversas fotos de uma festa de aniversário da infância do menino.

A comandante do programa “Superpop” surpreendeu e encantou seus seguidores ao surgir bem mais nova. Lucas esbanjava fofura ao surgir com os cabelos loiros, diferentemente dos dias atuais em que tem longos cabelos morenos. As fotos são do aniversário de cinco anos de Lucas, que aconteceu em 2004.

A apresentadora da RedeTV ainda resgatou fotos com sua família. Luciana publicou uma foto em que Lucas surgia em frente ao bolo de sua festa temática dos “Power Rangers” ao lado de seus avós e sua mãe.

“Meu saudoso pai”, escreveu Luciana na legenda da foto em que surgia ao lado do seu pai João Morad, que faleceu em 2020, e sua mãe Vera Gimenez.

A mãe coruja fez diversas declarações de amor pelo filho, que está completando 24 anos de vida. “Meu amor, até dói”, escreveu Luciana. E a apresentado ainda comentou: “Você me ensinou a amar”.

Lucas Jagger é fruto de um relacionamento de Luciana com o cantor britânico Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones. Além de Lucas, Luciana é mãe de Lorenzo Fragali, fruto de seu antigo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Neste último final de semana, para celebrar o Dia das Mães, Luciana compartilhou um vídeo fofo contendo várias cenas com os filhos.

Apesar das celebrações, os dias não têm sido fáceis para Luciana Gimenez. Nesta última terça-feira, 16, a apresentadora foi internada por conta de uma infecção. Porém, já nesta quinta-feira, 18, ela recebeu alta hospitalar.

Vale lembrar que a estrela ainda se recupera do grave acidente de ski que sofreu em janeiro deste ano, que a fez operar a perna. Frequentemente, Luciana surge em suas redes sociais fazendo fisioterapia para fortalecer as pernas e os pés.

Confira aqui as fotos de infância de Lucas Jagger com a mãe!

Reprodução: Instagram