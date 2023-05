Luciana Gimenez celebra o Dia das Mães com vídeo emocionante dos filhos e surpreende: "Lindos filhos"

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou um vídeo dos filhos Lorenzo e Lucas para celebrar o Dia das Mães

Neste domingo, 14, Luciana Gimenez emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em celebração ao Dia das Mães.

A apresentadora publicou um vídeo de diversos momentos com os filhos. Lucas Jagger apareceu ao lado da mãe no Natal. E Lorenzo Fragalli, fruto do relacionamento de Luciana com Marcelo de Carvalho, apareceu na piscina com a mãe.

Ao som da música “Bohemian Rapsody” da banda Queen, os meninos surgiram em diversos momentos fofos com a comandante do programa “Superpop”.

“Meus amores”, escreveu Luciana na legenda do vídeo cheio de amor de mãe compartilhado em seu Instagram.

Os seguidores da apresentadora da RedeTV adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários do post! “Vídeo maravilhoso”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Feliz Dia Lu! Lindos filhos! Linda mãe”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Dia das Mães!

