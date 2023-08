Luccas Neto revela que sua mulher teve dificuldades ao viver vida de madame

Influenciador Luccas Neto é casado com Jessi Neto, com quem tem dois filhos, Luke e Anakin

Nesta última quarta-feira, 9, o influenciador digital e criador de conteúdo Luccas Neto aproveitou sua participação no PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, para revelar como é a relação de sua mulher, a atriz Jessi Neto, com o dinheiro. Considerado um dos principais produtores de conteúdo voltado para o público infanto-juvenil, o irmão de Felipe Neto não divulga seus ganhos com seu canal no YouTube, muito menos de sua empresa, a Lucas Toon. Porém, estima-se que o valor seja algo entre 50 a 100 milhões de reais.

“Como vocês lidam com o dinheiro?”, questionou a apresentadora do programa de entrevistas. “Tu me acha pão-duro?”, brincou Luccas, falando com Jessi. “Não”, respondeu a mulher. “Eu gasto muito em coisas para a casa, para o nosso conforto”, explicou o influenciador. “Ele não é pão-duro. E essa aqui é madame de primeira linha... (risos) É muito engraçado isso. Quando a gente se casou, ficou junto e tudo mais”, completou Luccas.

“Olha, tu não vai queimar meu filme. Ao vivo não tem como!”, comentou a atriz. “Cara, meu sonho desde pequeno, desde adolescente, foi me casar com uma mulher, por ver muito filme, muita novela e tal... E dar a melhor vida possível para ela, para ela ser uma madame. Para mim ela poderia escolher o que ela quiser, comprar o que ela quiser, fazer o que ela quiser, e aí conheci Jessi... Nosso sonho era esse e aí eu falei: 'cara, está aqui, você é casada comigo e pode comprar o que você quiser e tal'. Foi até uma relação que a gente teve porque ela trabalhava comigo. Então a gente decidiu sair do trabalho, ela decidiu…”, relembrou Luccas.

Então, Jessi explicou que levou a questão até mesmo para a terapia. “Levei muito para a terapia. Ele me dava os presentes e eu falava: 'não, amor, não precisa'. Era até feio, deselegante da minha parte. Eu demorei muito para aceitar... Não é que eu não me achava merecedora, não era isso. Mas era medo do julgamento externo, sabe? Quando a gente começou [a namorar], ouvi muito: interesseira, é porque ele tem muito dinheiro, é porque não sei o quê. E eu sou muito esponja, eu sou pisciana, eu meio que absorvia isso tudo e eu fui me apropriando, fui amadurecendo. Quando a gente se conheceu eu tinha feito 20 anos, eu era muito nova. A gente teve uma perda gestacional, várias coisas foram me moldando como mulher. Eu tinha muita imaturidade da idade e da vida. Mas as coisas foram tomando seu rumo”, comentou.

“Foi muita terapia mesmo. Ela ia comprar uma bolsa, alguma coisa e não conseguia. Hoje ela gasta”, brincou Luccas. “Não me mandou aproveitar? Eu estou aproveitando”, rebateu a atriz. Os dois são casados e têm dois filhos, Luke e Anakin.