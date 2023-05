Lucas Viana tem carro alvejado após reagir a assalto: "Livramento"

Lucas Viana, vencedor do reality A Fazenda 11, surgiu abalado nas redes sociais após sofrer uma tentativa de assalto

Lucas Viana(32) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 18, para revelar que seu carro foi alvejado por tiros após ele reagir a um assalto. O caso aconteceu em São Paulo.

O campeão do reality A Fazenda 11, da Record TV, surgiu bastante abalado nos Stories do Instagram, e além de falar sobre a tentativa de assalto, também mostrou como ficou a janela do carro após os criminosos atingirem o veículo.

"Tentaram me assaltar aqui agora, eu reagi e acelerei", revelou ele, dando detalhes sobre o ocorrido. "O cara deu um tiro na janela, olha isso. Eu não sei como não acertou em mim. Foi aqui na avenida Indianápolis. Meu Deus do céu, olha isso, olha o milagre! Misericórdia, Deus, obrigado", agradeceu o ex-peão.

Em seguida, Lucas mostrou fotos do vidro do carro que foi atingido pela bala e fez um agradecimento. "Obrigado pelo livramento, Deus", escreveu ele na imagem.

Confira as fotos do carro de Lucas Viana após a tentativa de assalto:

Lucas mostra carro atingido por tiros - Reprodução/Instagram

Carro de Lucas é alvejado após tentativa de assalto -

Reprodução/Instagram

Crise respiratória

No ano passado, Lucas deu um susto nos fãs ao contar que precisou ser levado às pressas para o hospital. O ex-A Fazenda disse que teve uma crise de falta de ar devido ao uso de cigarro eletrônico e ficou preocupado com sua saúde.

O artista precisou ser socorrido e recebeu oxigênio para voltar a respirar. "Acabei de sair do pronto-socorro. Eu estava em uma festa e de repente me faltou o ar de um jeito surreal. Parecia que estava tudo entupido, como se estivesse afogando. Fui socorrido por uma ambulância, me deram um aparelhinho de oxigênio. Tudo isso aconteceu por conta de cigarro eletrônico, vaper", relatou.

