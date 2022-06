Lucas Viana vai parar no hospital e revela o motivo

Lucas Viana ficou preocupado ao sofrer uma crise respiratória e explicou o que aconteceu: 'Me faltou o ar de um jeito surreal'

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 10h18

O ex-A Fazenda Lucas Viana (31) surpreendeu os fãs ao contar que precisou ser levado às pressas para o hospital no útlimo final de semana. Ele disse que teve uam crise de falta de ar por causa do uso de cigarro eletrônico e ficou preocupado com sua saúde.

O artista precisou ser socorrido e recebeu oxigênio para voltar a respirar. “Acabei de sair do pronto-socorro. Eu estava em uma festa e de repente me faltou o ar de um jeito surreal. Parecia que estava tudo entupido, como se estivesse afogando. Fui socorrido por uma ambulância, me deram um aparelhinho de oxigênio. Tudo isso aconteceu por conta de cigarro eletrônico, vaper”, disse ele.

Lucas Viana dá conselho para os fãs após susto com a saúde

Após o susto, Lucas Viana decidiu abandonar o aparelho. “A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje, foi comigo, mas amanhã pode ser com você. Isso a partir de hoje não fará mais parte da minha vida. Fica o alerta aí, porque o negócio é sério. A sensação é que parece que você vai morrer”, contou.

Por fim, ele contou que vai procurar um médico para fazer novos exames. “Vou ter que ir ao cardiologista fazer um teste ergométrico e um ecocardiograma. Agora é cuidar da saúde, porque me falaram que foi por pouco. 'Tão jovem', era isso que eu escutava”, declarou.