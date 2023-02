Lucas Souza publica momentos se despedindo do Exército

Ex-marido de Jojo Todynho deixou cargo no Exército brasileiro e ganhou homenagem

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, se despediu do Exército nesta quinta-feira, 16. Ele publicou os momentos da cerimônia em seu perfil no Instagram.

Na legenda dos vídeos e fotos dele e de seus colegas fardados, ele agradeceu a homenagem: "Cerimônia da minha despedida do Exército Brasileiro! Obrigado aos meus companheiros de farda e a instituição! Aço! Boina preta! Brasil".

Em outra ocasião, ele explicou que gostaria de voltar para Curitiba, onde sua família mora. No entanto, para retornar pelo Exército, teria que esperar mais dois anos. Por isso, deixou o cargo.

Vale lembrar que ele também já tem milhões de seguidores, que proporcionam com que ele trabalhe como influenciador, como já faz no momento.

Recentemente, o nome dele tem sido envolvido em diversas polêmicas, principalmente com a ex-esposa. Eles têm lavado a roupa suja nas redes sociais, com acusações, indiretas e diretíssimas. O ex-militar afirmou que já havia flagrado a cantora o traindo no celular algumas vezes, ela negou. Ele também afirmou que a cantora era preconceituosa e só ia à parada LGBTQIA+ para manter patrocínio das marcas.

Veja publicação de Lucas Souza: