Lucas Souza chora após Jojo Todynho pedir medida protetiva e fazer B.O

Ex-marido Lucas Souza se mostrou desesperado após saber que Jojo Todynho foi à delegacia

A cantora Jojo Todynho contou que passou maus-bocados ao reencontrar o ex-marido Lucas Souza. Ela fez um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva após suposto episódio de violência verbal.

O casal se separou recentemente e desde então Lucas já foi visto com Liziane Gutierrez, na balada, seguindo em frente. No entanto, eles conversaram na última sexta-feira, 9, ele teria pedido para voltar e ao ouvir a negativa, teria agredido a funkeira verbalmente.

"Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um BO, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando. Ontem ele me agrediu verbalmente", afirmou Jojo.

"Agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem diminuí ele como homem. Por isso vim hoje tomar minha atitude", disse com a delegacia no fundo da imagem.

"Tenho que deixar registrado, porque homem seja quem for, aqui não se cresce. Meu amigo, você já está vivendo sua vida, fazendo suas coisas. Viva sua vida, me esqueça de uma vez por todas. Tá? Muito obrigada. E como sua mãe disse, "Deus livrou", mas quem Deus livrou fui eu e minha vó" disse no story direcionado ao ex-marido.

"Não queria estar fazendo isso. Registrar contra uma pessoa que eu já chamei de marido, que jurei amor, é muito triste. Mas com uma mulher como eu, homem nenhum se cria", disse.

Lucas Souza chorou ao saber de medida protetiva

O militar postou stories chorando neste sábado, 10, após ficar sabendo que Jojo Todynho fez um boletim de ocorrência contra ele. Ele afirmou que somente xingou a ex, como ela o xingou também, e que jamais faria nada contra ela. Também enfatizou que não a ameaçou e que nunca seria capaz disso.