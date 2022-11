Jojo Todynho fala sobre tatuagens do ex Lucas Souza para ela: "passar tinta"

Jojo Todynho foi sincerona ao responder pergunta do apresentador Luciano Huck

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 09h22

A cantora e apresentadora Jojo Todynho foi sincerona ao receber pergunta sobre o ex, Lucas Souza. Isso porque em participação no 'Domingão do Huck', ela foi questionado sobre uma declaração que recebeu da antiga paixão.

"Jojo, você tinha alguma tatuagem de casamento que cobriu também?", questionou o apresentador Luciano Huck. “Não, fiz tatuagem não”, disse ela.

“Ele que tatuou meu nome e meu olho”, explicou. O marido de Angélica questionou o que será que ele faria sobre as artes agora que estão divorciados."Agora eu não sei. Vai passar tinta. "Problema dele, né", rebateu Huck.

Jojo Todynho se revoltou com seguidores

A influenciadora Jojo Todynho se mostrou irritada ao dar fim ao seu relacionamento com Lucas Souza e continuar sendo cobrada sobre informações do ex-casal. "Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. Quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque eu estou resguardando não só da força, do impacto também", começou Jojo.

"Eu peço encarecidamente a vocês. Não tá gostando? Para de seguir, pode ficar lá. Mas não vem aqui, por favor gente, em nome de Jesus, ficar falando coisas que vocês não sabem, ficar se metendo. Por favor, esquece isso. Tô pedindo de coração. Não tá bom para vocês? Deixa de me seguir. Parece que as pessoas, porque fiquei um tempo quietinha, esqueceram tudo", afirma a funkeira.