Jojo Todynho rebate após ver cirurgia bariátrica ser associada ao seu divórcio

Após contar que quer fazer a cirurgia bariátrica, Jojo Todynho revela a verdade sobre a relação do procedimento com o fim do seu casamento

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 18h03

A cantora Jojo Todynho (25) decidiu esclarecer os rumores de que teria uma relação entre o seu divórcio e a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Ela negou os rumores de que teria tomado a decisão após o fim do casamento. A estrela deixou claro que já estava fazendo a preparação para a cirurgia alguns meses antes de se separar e que foi uma decisão tomada com antecedência e com base em seus exames médicos.

Assim, Jojo abriu o jogo com seus fãs e rebateu os comentários. “Não tem nada a ver com se separar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou porque são leigos mesmo”, disse ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou que sempre se sentiu pressionada para fazer a cirurgia. “As pessoas insistiam: 'Jojo, faz uma bariátrica'. Eu dizia: 'Se você está incomodada, faça você'. Sempre tive consciência de que precisava ser na hora certa e no jeito certo”, afirmou ela, e completou: “A minha gordura não agride nem ofende ninguém. O formato do meu corpo não muda a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou. É um corpo, que vai morrer e ficar por aí pros bichos comerem. Malho, tenho o meu personal trainer, mas vou no meu ritmo”.

Jojo Todynho defende sua autoestima

Em entrevista à CARAS Digital, Jojo Todynho ressaltou que o amor-próprio é tudo. “Eu sou vaidosa porque eu me amo muito! Eu tenho que ser a primeira a me amar porque é aí que começa tudo! Me cuido pra mim mesma, primeiro sou eu que preciso olhar no espelho e me achar gata, depois é cada um com seus problemas", brincou, aos risos.

Ela também falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência e garantiu que não se abala com as mensagens negativas. “Eu não tenho a menor preocupação com o que pensam sobre mim. Sou muito verdadeira no meu jeito de ser e meu amor-próprio está sempre em dia", disse ela.

"Impossível ser unanimidade na vida, imagina na internet! Eu quero é ser espelho pra quem sonha em vencer na vida, quero que as pessoas acreditem que podem chegar onde sonham mesmo que ninguém leve fé!”, declarou ainda.