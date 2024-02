Lucas Lima se explica após contar que já foi traído: 'Paz nas redes'

Após responder trend nas redes sociais, Lucas Lima deixa os fãs confusos sobre tópico de traição e volta para se explicar

O cantor e músico Lucas Lima quase deu início a uma polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira, 19. Ele decidiu entrar na brincadeira de uma trend que está circulando no Instagram sobre uma lista de ‘Eu Nunca’. Entre os tópicos, ele disse que já foi traído. Com isso, os fãs começaram a questionar sobre a possibilidade de traição no antigo casamento dele com a cantora Sandy e o artista tratou de negar rapidamente.

Em uma aparição nos stories do Instagram, Lucas contou que foi traído em um namoro de adolescência. "Sobre o ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Tá tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes”, brincou ele.

Em outro momento, Lucas Lima também esclareceu os rumores de que teria feito cirurgia plástica, que também era um dos tópicos da lista do ‘Eu Nunca’. "Cirurgia plástica: eu achei que o transplante que eu fiz fosse cirurgia plástica. Me disseram que talvez não seja. Se não for, eu não fiz. Se for, eu fiz”, comentou.

Lucas Lima revela que está solteiro

O cantor e músico Lucas Lima rompeu o silêncio após ter rumores sobre sua vida pessoal circulando na internet. Nos últimos dias, o colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, levantou rumores de que o artista foi visto em clima de romance com uma professora de ioga. Agora, o ex-marido de Sandy se pronunciou de forma discreta no Instagram.

Nos stories do Instagram, ele anunciou que vai tirar alguns dias de folga e aproveitou para destacar que está solteiro. “Sim, vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando”, disse ele. Porém, ele não revelou se o clima de romance era real ou não.

Relembre os rumores

O colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, fez uma publicação na sexta-feira, 9, com prints de um suposto clima de romance entre Lucas Lima e uma professora de ioga. O colunista contou que os fãs do artista descobriram indícios de que Lucas estaria se aproximando da massagista e instrutora de ioga depois que eles postaram stories em um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo, e ela foi assistir ao musical dele, chamado Once, nesta semana.

Além disso, ela postou um vídeo nos stories do seu Instagram profissional em clima de romance com um homem. Na imagem, o homem deu um beijo no pescoço dela enquanto estavam sentados no chão. Porém, a imagem estava escura.