Lucas Bissoli expõe influenciador que dá em cima de Eslovênia Marques: ‘Nojento’

Ex-BBB Lucas Bissoli manda recado sincero para famoso que está demonstrando interesse em sua namorada, Eslovênia Marques

O ex-BBB Lucas Bissoli decidiu expor uma situação delicada em seu relacionamento com a modelo e influenciadora Eslovênia Marques. Logo após celebrar um ano e meio de namoro com a morena, ele usou as redes sociais na última quinta-feira, 27, para mandar um recado sincero a um influenciador que dá em cima de sua namorada.

Sem revelar nomes, Lucas mostrou que está revoltado com a falta de respeito do famoso: "1 ano e 6 meses de só alegria, mas a gente veio falar uma coisinha com vocês. Esse mundo que a gente está é nojento e principalmente nesse nosso meio. Tem muita gente cara de pau e sem caráter”, ele disparou em um vídeo ao lado da namorada.

“Tem gente que interpreta o ‘mais forte que o mundo’. Tá achando o que irmão? Respeita o relacionamento alheio, cara. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. O que é seu está guardado. O cara lá de cima não erra jamais", o ex-brother que ficou conhecido como Barão da piscadinha denunciou.

Eslovênia aproveitou para revelar mais detalhes sobre a situação constrangedora: “Só para vocês entenderem, é coisa de ficarem mandado DM, respondendo coisa, falta de respeito, mesmo. É Bizarro”, a ex-sister se mostrou incomodada com o assédio em suas redes sociais e concordou com o posicionamento do namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que Eslovênia e Lucas se conheceram durante o reality show da Globo, na edição de 2022. Os pombinhos engataram um romance ainda dentro do confinamento e seguiram firmes e fortes na relação fora da casa mais vigiada do Brasil.

Eslovênia Marques e Lucas Bissoli comemoram 1 ano e seis meses de namoro:

Antes de usar as redes sociais para expor as investidas do famoso inconveniente, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli declaram todo o seu amor na última quinta-feira, 27. Os ex-participantes do Big Brother Brasil 22 completaram 1 ano e 6 meses de namoro, e fizeram questão de trocar declarações nas redes sociais!