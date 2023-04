Luana Piovani surge apaixonada em noite romântica com o namorado

A atriz Luana Piovani surgiu esbanjando beleza em clima de romance em jantar com o namorado Lucas Bitencourt

Nesta terça-feira, 4, Luana Piovani encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de uma noite romântica.

A atriz compartilhou uma série de fotos do jantar romântico que teve com namorado Lucas Bitencourt em Portugal, onde mora atualmente.

Além de fotos onde aparecia no carro, Luana também surgiu no restaurante com o amado posando para fotos em preto e branco.

“Com ele é sempre assim. Gostoso, divertido, potente e amoroso. Marlene Restaurante foi nosso cenário da sexta. Te amo @lucasbitencourt. Você é meu refúgio”, se declarou Luana na legenda da postagem.

Os seguidores de Luana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Deusa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Torço muito por você menina”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Aniversário!

Na semana passada, Luana Piovani foi às suas redes sociais celebrar o aniversário de 11 anos do filho mais velho Dom.

Além de uma série de fotos, a atriz ainda escreveu uma bela homenagem para seu primogênito fruto do seu antigo relacionamento com Pedro Scooby.