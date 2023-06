Lore Improta e Léo Santana são questionados ao postarem fotos de festa: “Cadê?”

Lore Improta e Léo Santana organizaram uma festa junina para a filha Liz e os seguidores notaram a falta de algumas pessoas nas fotos

Nesta terça-feira, 13, Lore Improta encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos da festa de junina que organizou com o marido Léo Santana para a filha Liz.

Nas fotos feitas por Guilherme Mascarenhas, a pequena Liz estava encantadora com um vestido típico de festa junina azul com detalhes em vermelho. A dançarina Lore também estava encantadora no arraial com um vestido azul xadrez com decote e transparência. O cantor Léo também entrou no clima e surgiu com camisa xadrez e chapéu de palha.

Além das dez fotos do evento compartilhadas pela influenciadora, Lore ainda publicou um vídeo muito fofo dos bastidores. No clipe, a menina de quase dois anos surgia muito animada para a festa e cantava a canção “O Balão Vai Subindo”.

Porém, apesar das fotos encantadoras do “Arraial da Liz”, alguns fãs questionaram Lore e Léo porque sentiram falta de algumas pessoas nas fotos. A família apenas posou com parentes de Lore, e familiares de Léo não posaram para cliques.

“Essa criança só tem avós maternos?”, questionou uma seguidora. Outra fã escreveu questionando Lore: “Sua sogra é madrinha da Liz, senti falta”. Outra seguidora ainda escreveu: “Ficou faltando a família do Léo nas fotos, se tivesse incluído da família do Léo, aí as imagens ficariam perfeitas”. E uma admiradora foi mais direta: “Cadê a família do Léo?”.

Mesmo assim, os seguidores adoraram as fotos e rasgaram elogios à Liz nos comentários da postagem! “Pare agora”, escreveu a cantora Ivete Sangalo. Uma fã comentou sobre a pequena: “Gente, eu acho ela muito linda! A cara do pai com jeitinho da mãe”. E outra seguidora escreveu: “Família linda”.

