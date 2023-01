Lore Improta celebra 6 anos de união com Léo Santana: "Obrigada por acreditar no nosso amor!"

Apaixonada, Lore Improta celebrou a data especial com uma linda declaração para Léo Santana nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 9,Lore Improta(29) utilizou as redes sociais para celebrar uma data muito importante. A dançarina usou todo o seu romantismo para comemorar os seis anos de casamento com o marido, o cantor e compositor Léo Santana (34).

Em sua conta no Instagram, a mãe de Liz, de um aninho, compartilhou uma série de cliques ao lado do amado e fez questão de declarar todo o amor que sente por ele.

“O ano era 2017 e olha só o que construímos em 6 anos… uma família linda e uma filha cheia de LUZ. Obrigada por acreditar no nosso AMOR! Que venham muitos e muitos anos pela frente. Te amo vida (ah, acho que a maioria dessas fotos nunca foram postadas)”, declarou a loira na legenda do post.

Nos comentários, Léo Santana também demonstrou todo seu carinho pela mulher e se declarou à altura: “Ahh… somos exemplo de amor, perseverança, fé e amor de novo. Te amoo”, disse ele.

Encantados com os registros, os admiradores do casal logo reagiram: “Lindinhos”, disse Ivete Sangalo. “Muito amor, meus amores”, disparou Mari Saad.“Que Deus continue abençoando vocês!", desejou Carla Perez.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LORE IMPROTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

GRÁVIDA?

Nas últimas semanas, a dançarina, Lore Improta (29) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos só de biquíni.

Tudo começou quando os internautas começaram a suspeitar que a esposa do cantor Léo Santana (34), com quem já é mãe de Liz, de 1 ano, estaria grávida do segundo filho.

Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê.

Nos Stories de seu Instagram, Lore abriu o jogo e se mostrou cansada de tantas especulações falsas e comentários negativos. “Para quem está falando que eu estou grávida, porque tudo eu estou grávida, parem de loucura. Postei foto de biquíni e falaram que estou grávida”, iniciou.

“Primeiro, estou mais magra que essa madeira porque fiquei doente e magra demais. Não gosto de ficar tão magra assim. Não sei onde vocês estão vendo gravidez. Mas se estão vendo alguma coisa na minha barriga ou é bosta, ou são gases, mas gravidez não é. Está longe essa gravidez, longe”, desabafou.