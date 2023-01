Lore Improta fala sobre cura da diástase: "Sem poder fazer abdominal"

Lore Improta também revelou que teve que fazer fisioterapia para conter escapes de urina

Lore Improta (29) falou sobre o tratamento que fez por meses para se curar de uma diástase de quase cinco centímetros após a gravidez de Liz (01), sua primeira filha com o cantor Léo Santana (34).

A dançarina mostrou o físico atual em uma foto postada em seu perfil no Instagram e afirmou não ter passado por cirurgia para recuperar o formato original de sua barriga.

"Eu tive 4,5 de diástase e ela fechou completamente. Fiz exercício de LPF com a minha fisioterapeuta. Mamães, é super importante cuidar disso logo após o parto. Eu fiz por 3 meses. Fiquei meses sem poder fazer abdominal até ela fechar completamente. Não fiz cirurgia", contou.

Ela ainda revelou que fez fisioterapia pélvica para conter escapes de urina: "Também fiz fisioterapia pélvica. Eu tinha muito escape de xixi na gestação e hoje não tenho mais. É preciso cuidar".

Lore Improta diz que seios caíram após amamentação: "Parte do processo"

Lore Improta contou que seus seios caíram após a amamentação, mas que não se importa, porque isso faz parte da sua história. A reflexão também foi publicada nas redes sociais.

"Já fiz duas reduções de mama antes de engravidar. Tinha muito peito, e coloquei uma prótese pequenininha, de 260ml. Eu não gosto de peitão. Pra dançar, me incomoda muito. Com a gravidez, meu peito foi para [o tamanho] 48, ficou enorme, parece que tudo eu engordei no peito. Dei de mamar por cinco meses pra Lilica. Meu peito começou a secar o leite, depois comecei a emagrecer e meu peito foi embora, mas caiu. Só que hoje eu entendo que faz parte do meu processo. Tenho uma história para contar com meu peito, porque sou mãe", disse ela.

A dançarina contou ainda que pretende aumentar a família e, por isso, não quer se submeter a uma cirurgia nos seios no momento. "Eu pretendo ter outros filhos, então não fiz redução nem vou fazer agora. Depois que eu tiver meus filhos e der de mamar para todo mundo, se eu quiser, lá na frente, dou uma ajeitada nos peitos. Não sei se vou botar prótese ou tirar pele só. Em alguns anos para frente, eu resolvo isso", completou.