Grávida? Lore Improta exibe barriguinha suspeita em foto de biquíni e fãs desconfiam: "Será?"

A esposa de Léo Santana, Lore Improta, abriu o jogo após internautas especularem possível gravidez

A dançarina, Lore Improta (29) causou um alvoroço nas redes sociais na última quarta-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de fotos só de biquíni.

Tudo começou quando os internautas começaram a suspeitar que a esposa do cantor Léo Santana (34), com quem já é mãe de Liz, de 1 ano, estaria grávida do segundo filho.

Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê.

Nos Stories de seu Instagram, Lore abriu o jogo e se mostrou cansada de tantas especulações falsas e comentários negativos. “Para quem está falando que eu estou grávida, porque tudo eu estou grávida, parem de loucura. Postei foto de biquíni e falaram que estou grávida”, iniciou.

“Primeiro, estou mais magra que essa madeira porque fiquei doente e magra demais. Não gosto de ficar tão magra assim. Não sei onde vocês estão vendo gravidez. Mas se estão vendo alguma coisa na minha barriga ou é bosta, ou são gases, mas gravidez não é. Está longe essa gravidez, longe”, desabafou.

Na sequência, ela afirmou que os padrões de beleza impostos pela sociedade podem causar danos irreversíveis no psicológico das pessoas: “Isso é muito grave. Tomem cuidado. Uma pessoa que já sofre com anorexia, bulimia ou qualquer transtorno com o corpo, vê esses comentários na internet…”, ressaltou.

“Finja que eu não sou bem resolvida com o meu corpo e não entendesse o que aconteceu comigo nesses últimos 20 dias, e aí começassem a falar que eu estava grávida. Eu sei que não é sobre isso, as pessoas começam a falar isso para falar que você está gorda. Se a pessoa sofre de transtorno, isso é muito perigoso. A pessoa vai tentar cada vez mais emagrecer e ficar mais doente ainda. Tenham consciência do que comentam", disparou ela ao encerrar o assunto.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LORE IMPROTA: